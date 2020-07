Naike Rivelli, dopo Loredana Lecciso ‘perde la testa’ anche per la figlia Jasmine Carrisi [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il successo di Jasmine col suo brano ‘Ego’ Come tutti ben sanno da qualche giorno sulla varie piattaforme digitali è presente ‘Ego’, il primo singolo di Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha preferito togliere il cognome e proseguire la sua carriera da cantante con il solo ‘Jasmine’. Ovviamente il suo debutto nel mondo della musica ha attirato l’attenzione da parte dei media e al momento la 19enne sta rubando la scena ai suoi genitori. La sorella maggiore di Bido sta ricevendo una serie di complimenti per il suo pezzo rap, tra questi anche una vecchia conoscenza della famiglia Carrisi. Stiamo parlando di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti ed ex fidanzata di Yari. La 45enne ha espresso il suo pensiero sulla canzone scritta dalla bella Jasmine. La figlia di Ornella Muti fa i complimenti a Jasmine Carrisi A quanto ... Leggi su kontrokultura

