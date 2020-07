Municipio III, Caudo: Parco delle Valli, iniziano lavori (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Sono partiti l’altro ieri i lavori per la completa riqualificazione dell’ex area di cantiere della metro Conca D’Oro. Quattro ettari di Parco e un’arena che tra poco saranno a completa disposizione di tutti i cittadini di Roma per eventi, teatro, cultura e musica. E’ palese, infatti, che oggi piu’ che mai abbiamo bisogno di zone multifunzionali all’aperto e in mezzo al verde come quella. Si tratta di un progetto del Municipio fortemente voluto da questa amministrazione. Nel settembre 2018 Roma Capitale ci aveva ceduto quell’area simile a una landa desolata lasciandoci da soli a trovare i soldi, a fare il progetto, la gara d’appalto e ora ad avviare il cantiere di una zona a soli 20 minuti di metropolitana dal centro. Un progetto di respiro che dal ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Via Ugo della Seta è una delle strade più conosciute del III Municipio, nel quadrante nord della città. L’impianto… - Abitarearoma : Negli ultimi 21 giorni 'solo' 4 nuovi casi #Covid nel #IIImunicipio (0 nell'ultima settimana): 2 #SaccoPastore, 1… - DomenicoMazzil5 : RT @virginiaraggi: Via Ugo della Seta è una delle strade più conosciute del III Municipio, nel quadrante nord della città. L’impianto di il… - Notiziedi_it : Romarama, flash mob di Celestini e critiche dal III municipio: «Non basta cambiare nome» - Mega_Fauna : RT @virginiaraggi: Via Ugo della Seta è una delle strade più conosciute del III Municipio, nel quadrante nord della città. L’impianto di il… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio III Municipio III, Caudo: Parco delle Valli, iniziano lavori RomaDailyNews Parco delle Valli, Caudo: “Partiti i lavori per un parco e un’arena per tutti”

“Sono partiti l’altro ieri i lavori per la completa riqualificazione dell’ex area di cantiere della metro Conca D’Oro. Quattro ettari di parco e un’arena che tra poco saranno a completa disposizione d ...

Bacoli, ragazzi danneggiano un reperto archeologico durante una festa di compleanno

Un gruppo di ragazzi salta su un reperto archeologico per una foto di gruppo durante una festa di compleanno, danneggiandolo e portandolo infine a spaccarsi. Il sindaco li invita in Municipio: “Hanno ...

“Sono partiti l’altro ieri i lavori per la completa riqualificazione dell’ex area di cantiere della metro Conca D’Oro. Quattro ettari di parco e un’arena che tra poco saranno a completa disposizione d ...Un gruppo di ragazzi salta su un reperto archeologico per una foto di gruppo durante una festa di compleanno, danneggiandolo e portandolo infine a spaccarsi. Il sindaco li invita in Municipio: “Hanno ...