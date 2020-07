MOVIOLA Genoa Napoli: l’episodio chiave del match (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Genoa Napoli L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Genoa e Napoli, valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Mariani. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntonioTisi : Dalle 19.25, #ZonaCesarini su #Radio1, la #SerieA: Genoa-Napoli con @RiLucido e Fiorentina-Cagliari con @SaraMeini… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: La moviola del Corsport e della Gasport: netto il rigore per il Genoa - - pianetagenoa : La moviola del Corsport e della Gasport: netto il rigore per il Genoa - - news24_napoli : Napoli-Roma, la MOVIOLA LIVE: giallo per il diffidato Demme, salta il… - sportli26181512 : Napoli-Roma, la MOVIOLA LIVE: giallo per il diffidato Demme, salta il Genoa: È Napoli-Roma il posticipo della 30esi… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Genoa Udinese Genoa 2-2: cronaca e tabellino Calcio News 24 Genoa Napoli LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Allo Stadio Ferraris la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Ferraris”, Genoa e Napoli si affrontano nel match valido ...

La moviola del Corsport e della Gasport: netto il rigore per il Genoa

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. La moviola di Udinese-Genoa del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport non ha dubbi: il fallo di Zeegelaar su Biraschi in area ...

Allo Stadio Ferraris la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Ferraris”, Genoa e Napoli si affrontano nel match valido ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. La moviola di Udinese-Genoa del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport non ha dubbi: il fallo di Zeegelaar su Biraschi in area ...