MOVIOLA Fiorentina Cagliari: l’episodio chiave del match (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Fiorentina Cagliari L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Fiorentina e Cagliari, valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntonioTisi : Dalle 19.25, #ZonaCesarini su #Radio1, la #SerieA: Genoa-Napoli con @RiLucido e Fiorentina-Cagliari con @SaraMeini… - zazoomblog : Fiorentina Cagliari LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Fiorentina #Cagliari #LIVE: #sintesi - FF3173 : @TiElleKappa @MikeleDalterio @FabRavezzani Anche tanti romanisti e interisti... e indovina un po' a chi affidano la… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieA, rivivi la #MOVIOLA: tre rigori in Parma-Fiorentina, sono addirittura sei oggi - cmdotcom : #SerieA, rivivi la #MOVIOLA: tre rigori in Parma-Fiorentina, sono addirittura sei oggi -