Motorola presenta Moto G 5G Plus, lo smartphone 5G diventa economico (Di mercoledì 8 luglio 2020) Motorola ha annunciato l’arrivo del nuovo Moto G 5G Plus, uno dei primi smartphone economici compatibile con il prossimo standard di trasmissione già disponibile nelle principali città italiane. Oltre alla connettività ultraveloce, questo nuovo telefono è in grado di offrire buone prestazioni, un ampio display CinemaVision con alta frequenza di aggiornamento, l’innovativa fotocamera frontale doppia per scattare selfie con ultra-grandandangolo, un sistema di quattro fotocamere posteriori da 48MP ed una batteria ultra-potente da 5,000mAh. Insomma, la casa controllata da Lenovo torna a fare sul serio dopo un anno di transizione in cui ha puntato sulla fascia medio-bassa del mercato: dopo il Razr pieghevole e il Motorola Edge, il G Plus punta a conquistare chi cerca un telefono che non costi troppo e abbia il massimo della velocità a ... Leggi su gqitalia

