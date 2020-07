MotoGp – Austin si arrende all’emergenza Coronavirus: il Gp USA rimandato al 2021 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Niente bandiera a scacchi, solo una bandiera bianca. È quella alzata dal Gp di Austin che ha comunicato la cancellazione dell’evento relativo alla stagione 2020. Ancora grave la situazione Coronavirus in Texas per permettere un evento di tale portata. Il circuito ha rinviato l’appuntamento al 2021, indicando nel weekend dal 16 al 18 aprile le date in cui andrà in scena la corsa americana. A breve, probabilmente, darà forfait anche il Gp dell’Argentina: Dorna aveva infatti lasciato intendere che, senza la conferma di Austin, la trasferta di Termas de Rio Hondo sarebbe stata troppo costosa in un anno di crisi come questo. Le unice tappe extra-europee potrebbero essere Thailandia e Malesia, la cui conferma verrà data entro il 31 luglio.L'articolo MotoGp ... Leggi su sportfair

“Grande notizia! Le moto più veloci del mondo torneranno il prossimo anno dal 16 al 18 aprile 2021 per un Gran Premio delle Americhe ancora migliore e più bello! L’evento di quest’anno, in programma ...

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il calendario 2020 del Motomondiale. Dopo essere stato inserito con riserva nella nuova bozza diramata dalla Dorna, il Gran Premio delle Americhe ha annu ...

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il calendario 2020 del Motomondiale. Dopo essere stato inserito con riserva nella nuova bozza diramata dalla Dorna, il Gran Premio delle Americhe ha annu ...