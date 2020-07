Morto Finn Christian Jagge, alle Olimpiadi ha battuto Tomba (Di mercoledì 8 luglio 2020) Morto improvvisamente Finn Christian Jagge, 54enne ex campione di sci norvegese. alle Olimpiadi di Alberville ’92 ha battuto Alberto Tomba in slalom Morto improvvisamente Finn Christian Jagge, ex campione di sci norvegese. Negli anni ’90 era stato uno dei grandi specialisti in slalom e soprattuitto avversario tra i più tosto per Alberto Tomba. I tifosi … L'articolo Morto Finn Christian Jagge, alle Olimpiadi ha battuto Tomba proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

