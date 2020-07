Monster Hunter: Milla Jovovich sfodera la spada a due lame in una nuova foto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ecco l'arma che la guerriera interpretata da Milla Jovovich userà in Monster Hunter: l'iconica spada a due lame presente già nel videogame. Una nuova immagine di Monster Hunter svela l'arma usata dalla Artemis di Milla Jovovick: si tratta della iconica Dual Blades, l'imponente spada a due lame rivelata dalle foto diffuse da Empire. In Monster Hunter, ispirato all'omonimo videogioco e diretto da Paul WS Anderson, Milla Jovovich interpreta il Capitano Natalie Artemis, leader di una squadra d soldati delle Nazioni Unite. Con lei nel cast Diego Boneta, Ron Perlman, Meagan Good e Tony Jaa nel ruolo del villain. Parlando del personaggio di Artemis, Paul WS Anderson ha spiega che "sebbene il personaggio di Milla non sia nel videogioco, lei ha scelto la ... Leggi su movieplayer

