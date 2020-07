Miriam Leone beccata con il fidanzato sul Lago di Como (Foto) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dell’amore che lega Miriam Leone al suo fidanzato, Paolo Carullo, si parla da tempo, addirittura di recente si è vociferato di un matrimonio, ma è molto difficile pizzicarli insieme. La rivista Chi ci è riuscita e mostra le Foto della coppia in vacanza, una gita in barca sul Lago di Como e il volto sorpreso di entrambi nel vedere i paparazzi. Per Miriam Leone e Paolo Carullo la privacy è fondamentale ma i fan e i curiosi non vedevano l’oro di ammirarli insieme. Una storia d’amore che li lega da circa un anno, per i soliti bene informati Paolo è l’uomo giusto per la meravigliosa attrice ma per il momento niente nozze, lei si è affrettata a smentire tutto. Mentre il corredo preparato dalle zie della Leone può attendere, Miriam abbassa la guarda, si lascia sorprendere dai Fotografi e alla fine non può che ... Leggi su ultimenotizieflash

9ipsoiure7 : Volevo dire a Miriam Leone che M sta anche per Matteo e per Martari però ok - perfectderavin : RT @LoveYou3000__: io bimba delle serie tv di Rai 1 dico che la dama velata era un gioiellino e che Lino Gaunciale e Miriam Leone insieme e… - FredtheFake : @Tammeo6 Kuesta è l’unika makkina su kui ci si fa sabbiotti kome kon le foto di Miriam Leone - S_oh_my : dirò una cosa impopolare: miriam leone bellabella ma come attrice helpmeImdying - DarkNeftys : #LaDamaVelata 2015, Rai 1, 12 episodes. Starring: Miriam Leone - Clara Grandi Fossà Lino Guanciale - Guido Fossà Lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone Miriam Leone in love sul lago, ecco le prime foto con il fidanzato TGCOM Miriam Leone in love sul lago, ecco le prime foto con il fidanzato

Alla sua privacy Miriam Leone ci tiene parecchio e, nonostante con Paolo Carullo l'amore vada avanti da circa un anno, non si era mai lasciata cogliere impreparata davanti ai paparazzi. Alla fine ...

I migliori film italiani usciti nel 2020 (finora)

Passata in sordina ai festival di fine 2019, una rom-com “all’italiana” che, di questi tempi, è una boccata d’aria fresca. Scrive e dirige Emiliano Corapi, che utilizza uno spunto apparentemente prete ...

Alla sua privacy Miriam Leone ci tiene parecchio e, nonostante con Paolo Carullo l'amore vada avanti da circa un anno, non si era mai lasciata cogliere impreparata davanti ai paparazzi. Alla fine ...Passata in sordina ai festival di fine 2019, una rom-com “all’italiana” che, di questi tempi, è una boccata d’aria fresca. Scrive e dirige Emiliano Corapi, che utilizza uno spunto apparentemente prete ...