Milinkovic-Savic suona la carica: «Per rialzarci c’è bisogno di tutti. Testa alta e restiamo uniti» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milinkovic-Savic con un post su Instagram cerca di tenere alto il morale in casa Lazio dopo la debacle di Lecce. «Per rialzarci c’è bisogno di tutti. Testa alta e restiamo uniti» Firmato «Sergente». Sergej Milinkovic Savic cerca di tenere su il morale in casa Lazio all’indomani della sconfitta contro il Lecce per 2-1 al Via del Mare. Il serbo, escluso dalla formazione dei titolari, è entrato a gara in corso, sfiorando il gol nel finale e oggi con un post su Instagram esprime il suo stato d’animo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forumJuventus : [CM] Tutti sul Sergente: la Juve è pronta a dar battaglia ad Inter, Chelsea, Real, United e PSG per Milinkovic-Savi… - SkySport : ?? Gabriel su Milinkovic-Savic ? Parata sensazionale ? Gabriel decisivo per il Lecce nel recupero: Milinkovic-Savic… - lazarismo : RT @fcin1908it: Gds: 'Milinkovic-Savic piace anche all'Inter. La Lazio può accontentarsi di questa cifra' - - rossi20_rossi : RT @SkySport: ?? Gabriel su Milinkovic-Savic ? Parata sensazionale ? Gabriel decisivo per il Lecce nel recupero: Milinkovic-Savic colpisce d… - fcin1908it : Gds: 'Milinkovic-Savic piace anche all'Inter. La Lazio può accontentarsi di questa cifra' - -