Milik Juventus, le parole del DS Giuntoli lasciano aperta ogni possibilità (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milik Juventus – Novità importanti sul fronte acquisti in casa Juventus. La società bianconera è alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato, e da più parti arrivano conferme sulla trattativa che potrebbe portare l’attuale calciatore del Napoli in bianconero. Dopo Gonzalo Higuain, un altro attaccante potrebbe vestire la maglia della Juventus. Il nome è quello che tutti conosciamo, si tratta del polacco Arkadiusz Milik sempre più lontano da Napoli e dal Napoli. Milik Juventus, la trattativa potrebbe sbloccarsi davvero A parlare della possibilità del passaggio dell’attaccante polacco in bianconero, è direttamente il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il ... Leggi su juvedipendenza

