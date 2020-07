Milano. Arrestato Nicola Ferrara “Issa” per istigazione e apologia del terrorismo (Di mercoledì 8 luglio 2020) È stato Arrestato per avere divulgato mediante i social messaggi di propaganda dello Stato Islamico. In manette è finito Nicola Ferrara, italiano di 38 anni. L’uomo è stato bloccato a Milano dai Carabinieri del Ros. Ferrara, radicalizzato sin dal 2015 con il nome di Issa, e in contatto con altri estremisti, secondo l’accusa istigava i propri interlocutori ad abbracciare “il jihad globale” contro tutti gli infedeli. L’accusa ipotizzata nei suoi confronti è istigazione e apologia del terrorismo, aggravato dalla minaccia internazionale e dal proselitismo nei confronti dell’Isis e dalla diffusione delle dottrine pericolose tramite internet. In un’intercettazione del 27 marzo Nicola Ferrara, originario di Bari e residente a Milano, avrebbe commentato che l’emergenza coronavirus “è una cosa di Allah, ... Leggi su laprimapagina

