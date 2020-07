Milano: arrestato 30enne italiano che faceva propaganda per l'Isis (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nicola Ferrara, un 30enne italiano radicalizzato è stato arrestato a Milano per aver diffuso tramite i social network messaggi propagandistici a favore dell’Isis. In contatto attraverso la Rete con altri estremisti dal 2015, l’uomo cercava di fare proseliti in favore dello Stato Islamico attaccando gli “infedeli”: ora l’accusa nei suoi confronti è di istigazione a delinquere aggravata dall'uso del mezzo telematico. Silvia Romano spiega la sua conversione: "Vedevo il velo come simbolo di oppressione, ma ora per me è libertà" Silvia Romano spiega perché si è convertita all'Islam e ha deciso di indossare il velo islamico. La sua intervista rilasciata a Davide Piccardo. Il 30enne, originario di Bari ma residente a Milano, per cinque anni avrebbe diffuso audio e video di ... Leggi su blogo

