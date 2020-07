Milan, la moglie di Maldini provoca Gazidis: ecco la frecciatina su Instagram (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una foto destinata a far discutere quella postata da Adriana Fossa, moglie di Paolo Maldini. L’immagine ritrae su Instagram il marito in compagnia di Frederic Massara, attuale direttore sportivo, e di Zvonimir Boban, ex Chief Football Officer, licenziato a inizio marzo a causa della questione Rangnick e della polemica con Ivan Gazidis. Proprio l’amministratore delegato sudafricano è il grande assente della foto: un dettaglio che non è sfuggito a tanti tifosi, specie dopo i recenti avvenimenti dalle parti di Milanello. Nelle scorse ore, infatti, all’ex capitano è stato offerto un ruolo di rappresentanza, ma il destino sembra portarlo lontano dal club che lo ha cresciuto e reso grande. Ieri, nel prepartita, Maldini ha commentato così le voci ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Milan La moglie di Paolo #Maldini lancia una provocazione a Ivan #Gazidis: ecco cosa è successo sui social - MilanLiveIT : #Milan - I complimenti social della moglie di #Maldini, che ricorda anche #Boban - sportli26181512 : Adriana Maldini si schiera con il 'suo' Paolo, Massara e Boban: 'Bravissimi!': Adriana Maldini si schiera con il 's… - milan_eva : RT @AlleracNicola: Il 5 luglio di quattro anni fa, a #Fermo, veniva ucciso da un fascista di #CasaPound Emmanuel Chidi Namdi, 'colpevole' d… - SolitarioRosso1 : Ma va x me rimane al Milan ibra... La moglie ama Milano.. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan moglie Milan-Juventus, la moglie di Maldini: la foto scelta fa discutere - SOCIAL MilanNews24.com Crouch, il 'freak' che sapeva giocare a calcio. Il grande rimpianto è il Milan

Non è affatto facile partire con un handicap del genere. Quando pare proprio che tutti gli addetti ai lavori o quasi siano incapaci di vedere le grandi qualità ...

La moglie di Maldini provoca Gazidis: 'Bravissimi'. Ma nella FOTO con Paolo c'è Boban

Una foto destinata a far discutere. A poche ore dal trionfale 4-2 contro la Juve, Adriana Fossa ha commentato sui social il successo del Milan. La moglie di Paolo Maldini, attuale attuale direttore ...

Non è affatto facile partire con un handicap del genere. Quando pare proprio che tutti gli addetti ai lavori o quasi siano incapaci di vedere le grandi qualità ...Una foto destinata a far discutere. A poche ore dal trionfale 4-2 contro la Juve, Adriana Fossa ha commentato sui social il successo del Milan. La moglie di Paolo Maldini, attuale attuale direttore ...