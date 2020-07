Milan-Juventus, Sarri mastica amaro: “Blackout dopo 60 minuti mondiali” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Juventus è crollata nel secondo tempo della sfida di San Siro contro il Milan: da 0-2 a 4-2, Sarri non ci sta. Il precedente con la Fiorentina Un crollo inspiegabile. La Juventus crolla a San Siro contro il Milan e perde la possibilità di andare a +10 sulla Lazio, mettendo così un’ipoteca sulla conquista del 36° scudetto. A fine partita, Maurizio Sarri è apparso amareggiato in mixed zone. “Abbiamo giocato 60 minuti di livello mondiale” – dice il tecnico bianconero – “Poi c’è stato il blackout su tutti i fronti per un quarto d’ora. Eravamo in controllo totale della partita. Questo succede anche ad altre squadre, è un periodo difficile per tutti. Non si posso trovare motivazioni o spiegazioni valide quando avviene un crollo simile. Dobbiamo essere bravi a dimenticare tutto questo in breve ... Leggi su zon

