Milan-Juventus, purtroppo dietro al successo rossonero si nascondono tante magagne (Di mercoledì 8 luglio 2020) Qui farò l’elogio della follia rossonera. Se è vero, come sostiene il grande Erasmo da Rotterdam, che i pazzi sono più felici dei saggi, e che gli uomini più distanti dalla felicità sono quelli che fan studio di sapienza, dico che ieri notte il popolo casciavit di San Siro – orrendamente deserto per colpa del coronavirus – ha davvero goduto momenti di assoluta gioia e sollazzo, dal minuto 62 al minuto 67 della “storica partita” (così ha scritto Mario Sconcerti, come al solito amante di popolari iperbole) fra il Milan del liquidando Stefano Pioli e la Juventus dell’insopportabile Maurizio Sarri perché il David rossonero ha matato il Golia juventino rifilandogli tre sassate in cinque minuti, tre gol diconsi tre e così facendo ha ribaltato un risultato che sino a quel momento vedeva la Juventus ... Leggi su ilfattoquotidiano

