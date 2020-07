Milan-Juventus, Moggi: “Critiche? Siamo primi: qualcuno sbaglia nei giudizi” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di Cose di Calcio in seguito alla sconfitta patita dalla Vecchia Signora a San Siro contro il Milan: “Dopo aver sentito tutte le critiche ho letto i giornali e ho detto ‘Fammi vedere la classifica’. Ho pensato che fossimo retrocessi e ho visto che Siamo primi, quindi forse qualcuno sbaglia nei giudizi. Se la Juventus è prima in classifica vuol dire che ha fatto quello che doveva fare, purtroppo nel calcio capita una partita storta capita. Nel calcio ognuno deve saper fare il suo lavoro. Cos’è successo ieri? La Juve è andata in campo tranquilla dopo il risultato della Lazio a Lecce, poi ha trovato il gol ... Leggi su sportface

