Milan-Juventus, Ibrahimovic spaventa tutti: “mi dispiace per i tifosi, mi avrebbero visto per l’ultima volta dal vivo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio l’uomo in più di questo Milan, riuscito a collezionare 13 punti su 15 a disposizione dalla ripresa del campionato. Lo svedese anche nella vittoria contro la Juventus ha messo il suo sigillo, segnando su rigore l’1-2 che ha dato il via alla rimonta. Foto Getty / Emilio AndreoliAl termine della partita, Ibra ha parlato della sua condizione e del proprio futuro: “sono vecchio non è un segreto, ma l’età è solo un numero. Sto facendo bene gli allenamenti, ho un buon equilibrio. Dovevo giocare un po’ di più dall’ultima gara, ne mancano ancora tante. Sto bene, cerco di aiutare la squadra in tutti i modi. La squadra è fortunata ad avermi, se fossi stato qua dal primo giorno avremmo vinto lo scudetto. Io allenatore in futuro? Sono presidente, allenatore e giocatore, ma mi ... Leggi su sportfair

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a San Siro! Bianconeri, prendiamoci questi tre punti. Tutti insieme. #FinoAllaFine Live M… - juventusfc : LIVE ?? da San Siro! Inizia il pre partita di #MIlanJuve, su - AntoVitiello : #calhanoglu convocato per Milan Juventus - infoitsport : La Stampa su Milan-Juventus: 'Serata d'onore' - infoitsport : Milan-Juventus, dodicesima sfida Ibra-Ronaldo: i precedenti -