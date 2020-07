Milan-Juventus, alta tensione Ibrahimovic: le parole di Cristiano Ronaldo prima del rigore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milan-Juventus è stata anche la sfida tra i due campionissimi Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Da una parte un gol e un assist decisivi per i rossoneri, dall'altra una rete, poi risultata inutile al fine dell'esito della gara. Il duello personale tra i fuoriclasse del Diavolo e della Vecchia Signora ha visto anche un curioso siparietto andato in scena in un momento decisivo del match: il calcio di rigore in favore del Milan.alta tensione Ibrahimovic-Cristiano Ronaldocaption id="attachment 988513" align="alignnone" width="288" Ibrahimovic (getty images)/captionIl Milan sotto di due reti ha avuto modo di tornare in partita grazie al tiro dagli undici metri concesso per fallo di mano di Bonucci. Ibrahimovic si è presentato sul dischetto e con la solita freddezza ha realizzato. Ma non è sfuggito il comportamento di Cristiano Ronaldo negli attimi prima ... Leggi su itasportpress

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a San Siro! Bianconeri, prendiamoci questi tre punti. Tutti insieme. #FinoAllaFine Live M… - juventusfc : LIVE ?? da San Siro! Inizia il pre partita di #MIlanJuve, su - AntoVitiello : #calhanoglu convocato per Milan Juventus - MatteoMascia13 : La #Juventus ieri non ha giocato male, però è inamissibile prendere 4 gol in una sola partita, da questo Milan poi.… - AntaresHeart07 : RT @segnanti: Milano, 7 luglio 2020 I rossoneri travolgono la Juventus con la loro punta di diamante. #fotografiesegnanti #7luglio #Milan… -