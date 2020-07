Milan-Juve, ironia social: tutti i meme più simpatici della serata di ieri [FOTOGALLERY] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quando una grande del calcio perde, fa sempre notizia. Quando lo fa dopo una pazza rimonta, ancora di più. Se poi consideriamo l’avversario, protagonista di tante battaglie nel corso della storia, il gioco è fatto. Milan-Juve è tutta qui. 0-2 fino al 60′, poi dieci minuti da paura dei rossoneri e gara ribaltata, con 4-2 finale. E i social? Beh, che domande. Scatenati, come sempre, tra meme e messaggi ironici. Ne abbiamo raccolti alcuni, eccoli nella FOTOGALLERY in alto. Juve, fino alla fine? No, fino al 60′ (di un livello mondiale): i bianconeri rivedono i… fantasmi di Firenze Le parole di Ibra non vanno giù a qualcuno: “Felice che tu non sia più qui” FOTO “Sarri è quello dello scudetto perso in albergo, il +7 può non bastare”: le reazioni dopo Milan-Juve Milan-Juventus 4-2, le ... Leggi su calcioweb.eu

acmilan : A night to savour at the San Siro, read all about it in the match report ?? - Guillaumemp : 61e : Milan-Juve 0-2 62e : Milan- Juve 1-2 66e : Milan-Juve 2-2 67e : Milan-Juve 3-2 ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a San Siro! Bianconeri, prendiamoci questi tre punti. Tutti insieme. #FinoAllaFine Live M… - Giovann63074698 : RT @juventusfc: #MilanJuve, la gallery del match di ieri sera ?? - VincenzoTr75 : RT @pisto_gol: Mil-Juv 4:2 Un bel Milan in 20’ ribalta la Juve, che era avanti 2:0 ( Rabiot, gran gol, e CR7) Ibra fa 2:1 su rigore ( mani… -