Milan, il mondo al contrario: Pioli sta facendo un miracolo, ma fa più “figo” lo “straniero” uomo immagine (Di mercoledì 8 luglio 2020) Narnia? No, questo è il mondo reale. Ma forse un po’ al contrario. E’ quello in cui vive il Milan. Nella sua dimensione, ma un po’ bizzarra. Una dimensione in cui si ostina a cercare continuamente la figura di innovatore, di rivoluzionario, di “professore”. Come lo era Giampaolo, come lo è Rangnick. E la situazione fatta in casa? Non piace. Non era piaciuta lo scorso anno, in cui fu salutato Gattuso che – nonostante non fosse un innovatore – sapeva sicuramente trarre il massimo da ciò che aveva. Non piace quest’anno, dove – dopo il fallimento Giampaolo (preso per sostituire Gattuso) – Pioli viene messo alla porta, anche lui silenzioso, conservativo, pratico, cinico e “risultatista”, per far spazio all’innovatore, al rivoluzionario, all’allenatore manager tutto immagine e ... Leggi su calcioweb.eu

