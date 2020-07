Mihajlovic si sfoga: «Non cerco scuse, ora mi sono rotto le palle» (Di giovedì 9 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic si è sfogato al termine della partita contro il Sassuolo: le dichiarazioni dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, si è sfogato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Sassuolo. «Abbiamo perso meritatamente, il Sassuolo è stato più forte e ha corso più di noi. Non cerco scuse. Ho mandato l’arbitro a quel paese perché mi sono rotto le palle che i miei calciatori vengano sempre ammoniti. Sembrano killer. Più facile ammonire i ragazzini di calciatori esperti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Espulso nella sfida contro il Sassuolo, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, si è sfogato a Sky al termine della gara. “Abbiamo perso meritatamente, sono stato espulso giustamente perché ho mand ...

“Dopo la vittoria contro l’Inter, con un uomo in meno, ho visto quella trasmissione in cui si tolgono le giacche e che viene condotta da quello basso, quello che è marito di Benedetta Parodi. E non si ...

