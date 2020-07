Mihajlovic furioso a Sky, ecco con chi ce l’aveva: “Il piccoletto marito della Parodi” (Di giovedì 9 luglio 2020) Non ha voluto domande, ha fatto tutto da sè Sinisa Mihajlovic. Arrivato davanti i microfoni di Sky Sport ha sbottato in un monologo che verteva su un solo argomento: la vittoria con l’Inter. L’allenatore del Bologna si è scagliato contro “il piccoletto, quello là, il marito di Benedetta Parodi. Dopo la partita con l’Inter ho visto la trasmissione dove si tolgono la giacca e non hanno mai parlato del Bologna che aveva vinto con l’Inter”. Il riferimento era chiaro: Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport che conduce la trasmissione della domenica sera, famosa anche per il ‘club’, durante il quale i giornalisti e opinionisti parlano senza giacca. A loro, e in particolare a Caressa, era indirizzato la contumelia di Sinisa. L'articolo ... Leggi su italiasera

CorSport : #Mihajlovic furioso, che attacco in tv! ?? - sportli26181512 : Mihajlovic furioso, che attacco in tv!: Il tecnico, dopo la sconfitta del #Bologna, ne ha per tutti: da Sky ai gior… - sportli26181512 : Mihajlovic furioso, che attacco in tv!: Il tecnico dopo la sconfitta del #Bologna, ne ha per tutti: da Sky ai giorn… - napolista : Mihajlovic contro Sky: “Sembra Inter Channel”. E Caressa diventa “quello piccolino marito della Parodi” (VIDEO) Il… - italiaserait : Mihajlovic furioso a Sky, ecco con chi ce l’aveva: “Il piccoletto marito della Parodi” -