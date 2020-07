Migranti, a 6 anni da solo su un barcone: ritrova la mamma nel Cara di Crotone. VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Juniò ha 6 anni e ha potuto stringere di nuovo in un abbraccio, dopo 5 mesi di separazione, la mamma e la sorella gemella. Ha attraversato il mare da solo, nascosto a bordo di un peschereccio soccorso dalla Ocean Viking della Ong SOS Mediterranee. Poi, una volta arrivato in Italia e trascorsa la quarantena sulla Moby Zazà, grazie anche all'impegno della Croce Rossa di Crotone, la mamma del piccolo viene rintracciata nel Cara di Isola Capo Rizzuto, e il lieto fine: i due si sono potuti sciogliere in un abbraccio nel centro di Sant’Anna alle porte della città calabrese (LO SPECIALE Migranti). Leggi su tg24.sky

