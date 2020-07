Michelle Hunziker: “Hanno minacciato di morte me e la mia famiglia” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Michelle Hunziker: “Hanno minacciato di morte me e la mia famiglia” Michelle Hunziker torna alla polemica scatenatasi tempo fa riguardo Giovanna Botteri e le battute infelici riguardo i suoi outfit durante i collegamenti del tg da Pechino in pieno lockdown. Il caos è scoppiato in seguito a un servizio di Striscia La Notizia dove si deridevano gli abiti monocolore indossati dalla giornalista, un errore costato caro e amaro soprattutto alla Hunziker, che si è vista sommersa da insulti e cattiverie, persino minacce. “Sono rimasta sconvolta dalla quantità di offese e cattiverie ricevute, anche minacce di morte a me, alla mia famiglia, a mia figlia Aurora”, ha spiegato la Hunziker al Corriere della Sera. “Poi dopo il video di Giovanna Botteri i leoni da tastiera si sono calmati”. L’intenzione del servizio di Striscia La Notizia, ... Leggi su tpi

