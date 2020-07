Mia Martini, Fammi Sentire Bella, giovedì 9 luglio su Rai 3 torna il docufilm sull’artista (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mia Martini, Fammi Sentire Bella torna in replica giovedì 9 luglio alle 21:20 su Rai 3. Giovedì 9 luglio in prima serata alle 21:20 Rai 3 ri-propone in replica Mia Martini, Fammi Sentire Bella il docufilm realizzato a 25 anni dalla scomparsa della grande artista, per omaggiarla, ricordarla e farla scoprire ancora di più. Rivederemo giovedì 9 luglio le interviste inedite e l’ultimo video di un suo concerto live oltre al brano che porta il titolo del docufilm Fammi Sentire Bella. Sarà Sonia Bergamasco a guidare lo spettatore attraverso un racconto narrato da coloro ... Leggi su dituttounpop

E ancora: l'esperienza con la Durium rievocata da Dori Ghezzi; la trasformazione in Mia Martini e il primo successo con "Padre davvero" che le valse la vittoria al Festival di Musica d'Avanguardia e ...

Tiziano Ferro si commuove mentre canta Almeno tu nell'universo, ad Amadeus: “Ho rovinato tutto” Tiziano Ferro si commuove a Sanremo 2020 dopo aver cantato la canzone “Almeno tu nell’universo” di Mia M ...

