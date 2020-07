Meteo ROMA: SOLEGGIATO e un po' caldo sino almeno al weekend (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Meteo su ROMA mostrerà l'anticiclone sempre più saldo, garantendo di Meteo stabile per diversi giorni, con temperature elevate ma non troppo. Mercoledì 8: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 4800 metri. Giovedì 9: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Venerdì 10: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Sabato 11: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da ... Leggi su meteogiornale

Maxi operazione anticamorra: arrestato fratello della Cirinnà

Da tempo la Dda di Roma indaga sugli affari immobiliari di Michele Senese, boss della Camorra. Questa mattina l'indagine si è conclusa con l'esecuzione di 28 ordinanze di custodia cautelare emesse dal ...

L'Aleph Rome Hotel dona spese solidali alle famiglie in difficoltà

Il mondo del turismo, in crisi, si mette dalla parte di chi soffre. Il team dell'Aleph Rome Hotel, albergo a cinque stelle lusso nel cuore di Roma, a due passi da via Veneto e da Fontana di Trevi, si ...

