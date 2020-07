Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: nuovo peggioramento nel weekend, il bollettino fino al 14 Luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni per i prossimi giorni, fino a martedì 14 Luglio 2020. Domani al Nord: bel tempo salvo formazione di nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi, con deboli rovesci o temporali associati, nelle ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro, con al più formazione di locali nubi cumuliformi a sviluppo diurno, sulle aree interne tra Lazio ed Abruzzo. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di qualche nube cumuliforme lungo le coste tirreniche, nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime stazionarie su coste tirreniche peninsulari, Sardegna settentrionale, Sicilia orientale, Calabria, coste ioniche della Basilicata, in diminuzione sulla Puglia meridionale, in aumento sul resto del Paese; massime stazionarie su Calabria centromeridionale, Sardegna ... Leggi su meteoweb.eu

