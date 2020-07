Mes, Berlusconi “Voteremmo sì per il bene del Paese” (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Se dovesse arrivare in Parlamento il voto sull'utilizzo del Mes, Forza Italia voterebbe “certamente a favore, ma solo perchè è il bene dell'Italia, perchè sarebbe assurdo privare proprio in questo momento, solo per fare due esempi, la sanità della Campania di 2.725 milioni e quella della Puglia di 2.450 milioni. Gli schieramenti, le tattiche politiche, le alleanze non c'entrano. Il voto sul Mes non ha alcun significato di politica interna”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Fi Silvio Berlusconi.Sulla tenuta del governo, viste le tensioni fra M5S e Pd, osserva: “Sono convinto che le contraddizioni prima o poi si riveleranno insanabili e l'inadeguatezza di questo governo di fronte alla drammaticità dei problemi del Paese indurrà i parlamentari o le forze politiche ... Leggi su iltempo

