Mertens: «Callejon? Sto male sapendo che potrebbe lasciare il Napoli» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dries Mertens ha parlato al termine della sfida contro il Genoa: le dichiarazioni dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Genoa. VITTORIA – «Stiamo facendo sempre meglio, sappiamo cosa fare in campo e si vede. Il ritorno degli altri ci aiuterà». Callejon – «Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via mi fa male. Sapere che resta qui, giocando gratis, perché tiene molto alla maglia è un esempio straordinario. Poteva andarsene in vacanza, quindi dopo un gol merita la dedica». DEDICA PER LUI – «Non esageriamo. Siamo contenti di questa sua scelta. Quando si fa una scelta negativa tutti criticano, ... Leggi su calcionews24

