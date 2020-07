Merkel: «Serve accordo su Recovery Fund, sosterremo 500 mld per il fondo». Von der Leyen: crisi peggiore di 10 anni fa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alle 18 l'incontro fra i quattro presidenti della Ue per fare il punto sul negoziato sul bilancio Ue 2021-2027 in vista del Consiglio del 17-18 luglio Leggi su ilsole24ore

