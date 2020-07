Mercedes-Benz Classe S - Mbux di seconda generazione, tutto quello che c'è da sapere (Di mercoledì 8 luglio 2020) Apprendo, dalla nota stampa diffusa dalla Mercedes-Benz riguardo l'Mbux di nuova generazione (al debutto sulla prossima Classe S, l'ammiraglia di Casa), che il sofisticatissimo sistema multimediale ora è in grado di rispondere a un numero di domande di carattere generale superiore rispetto al passato, comprese - cito alla lettera - "questions about animal noises".Funzioni inaspettate. Ora, a prescindere da cosa l'auto materialmente faccia per dare risposta a questi interrogativi (spero che riproduca effettivamente i versi: sarebbe geniale), mi rendo conto che la cosa possa far sorridere. Ma mi vengono in mente due considerazioni. La prima: non è detto, nel 2020, che solo la Tesla possa mettere dentro i suoi software "feature" strane e originali. Dove sta scritto?Una nuova attitudine. La seconda: questa circostanza è la fotografia più fedele di una Casa ... Leggi su quattroruote

