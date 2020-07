Mercato immobiliare e nuovi posti di lavoro Brebemi, ecco cosa ha portato a Bergamo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Superati il miliardo di euro di investimenti e i 3.700 posti di lavoro lungo la A35 Brebemi. Sono i numeri più importanti emersi nel corso del webinar tenutosi mercoledì 8 luglio dal titolo «A35 Brebemi, una storia di rilancio del territorio», incontro in cui sono stati presentati i dati aggiornati dello studio Agici sulle ricadute dell’infrastruttura sul territorio. Leggi su ecodibergamo

CreditVillageCV : Michele Schirru (#proptech expert): 'L'Italia è indietro di 5/6 anni rispetto al mercato #realestate #UK. Di qui al… - AnceMilano : Mercoledì 15/7 webinar di #MetamorfosidelMercato2 sulle le tendenze del settore immobiliare non residenziale, in te… - NewsImmobili : Mercato #immobiliare della #Campania, #Napoli traina - GiovanniBossi : RT @CherryNpl: ?? Pronti per un deep down su #Proptech e #Fintech nel mercato degli #NPL? ?? Ne parlerà dalle 11 @GiovanniBossi alla digital… - Affaritaliani : Tecnocasa, mutui casa in crescita fino a marzo, il Covid non ferma il mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato immobiliare Cosa dice il mercato immobiliare di New York sul futuro delle nostre case Wired.it Fondi immobiliari: prevista crescita nel 2020 e 2021, più interesse per studi clinici e spazi co-working

Il risparmio gestito in immobili attraverso fondi immobiliari (quotati, non quotati) e i Reits continua a crescere nel mondo e la pandemia da Covid- 19 ha solo rallentato questo trend. Alla fine del 2 ...

Analisi domanda e offerta immobili per l’impresa, ecco i dati per capannoni e laboratori

Questo segmento di mercato, negli ultimi tempi ... logistico), decidono di acquistare le aree e di commissionare la costruzione dell’immobile. Gli immobili in vendita rappresentano il 58,8% ...

Il risparmio gestito in immobili attraverso fondi immobiliari (quotati, non quotati) e i Reits continua a crescere nel mondo e la pandemia da Covid- 19 ha solo rallentato questo trend. Alla fine del 2 ...Questo segmento di mercato, negli ultimi tempi ... logistico), decidono di acquistare le aree e di commissionare la costruzione dell’immobile. Gli immobili in vendita rappresentano il 58,8% ...