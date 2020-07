Meloni contro bonus vacanze: non aiuta né famiglie né imprese (Di mercoledì 8 luglio 2020) Meloni contro bonus vacanze: non aiuta né famiglie né imprese. La leader di Fdi sottolinea come il bonus non sia “aiuto concreto per le strutture ricettive” Giorgia Meloni, in un colloquio con Fanpage.it, dice la sua sul tema del bonus vacanze introdotto dal governo tramite decreto Rilancio. Un’iniziativa che rischia di fare flop per via … L'articolo Meloni contro bonus vacanze: non aiuta né famiglie né imprese proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

carlaruocco1 : La Meloni fino a ieri era contro, ora per opportunismo politico è per la nomina di Berlusconi a senatore a vita. Ne… - BentivogliMarco : Ocean Wiking è ancora in mare. Dove è finito chi manifestava contro Salvini e Meloni? - fattoquotidiano : MELONI, SALVINI E RENZI DIFENDONO B. Ma di errori giudiziari e di uso politico della giustizia sul caso di Silvio B… - CoreJacky : RT @Iperbole_: La Meloni dice che FDI 'scenderà in piazza'. Per il lavoro, la casa, la povertà? Macché! Contro la legge sull'omotransfobia… - brongosalvatore : RT @Iperbole_: La Meloni dice che FDI 'scenderà in piazza'. Per il lavoro, la casa, la povertà? Macché! Contro la legge sull'omotransfobia… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni contro Giorgia Meloni contro Lucia Azzolina: "Ha voluto fortemente Domenico Arcuri? Ora si capisce tutto" Liberoquotidiano.it Domani incontro tra Conte e opposizioni. Meloni: “Sia in streaming, così si vede chi fa propaganda”

Sarà domani l’incontro tra Giuseppe Conte e i leader dell’opposizione. E Giorgia Meloni chiede che avvenga in diretta streaming “in modo che gli italiani possano giudicare chi sta facendo propaganda e ...

E’ morta Paola Guerci, giornalista e militante

Negli ultimi 5 anni Paola Guerci aveva riscosso un grande successo come conduttrice di Radio Roma Capitale e sui canali digitali di Radio Rai. A Radio Roma Capitale aveva ideato “La città delle donne” ...

Sarà domani l’incontro tra Giuseppe Conte e i leader dell’opposizione. E Giorgia Meloni chiede che avvenga in diretta streaming “in modo che gli italiani possano giudicare chi sta facendo propaganda e ...Negli ultimi 5 anni Paola Guerci aveva riscosso un grande successo come conduttrice di Radio Roma Capitale e sui canali digitali di Radio Rai. A Radio Roma Capitale aveva ideato “La città delle donne” ...