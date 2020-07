Melissa Satta in bikini manda in visibilio i suoi fans [Foto] (Di mercoledì 8 luglio 2020) La modella, a 34 anni, mostra un fisico scultoreo in mare, in vacanza con la sua famiglia. L’ex velina Melissa Satta, nel programma di Striscia La Notizia danzava sul bancone più famoso d’Italia in coppia con la bionda Thais Wiggers. Oggi ha lasciato gli studi televisivi di Cologno Monzese per dedicare più tempo alla sua famiglia, ma è pronta per tornare nel prossimo autunno. Melissa Satta: la regina delle wags Di quelle che vengono annoverate come wags – ovvero wives and girlfriends dei calciatori – Melissa Satta ricopre certamente un ruolo di primissimo piano. La modella si è sposata il 25 giugno del 2016, a Porto Cervo, con il calciatore tedesco-ghanese Kevin Prince-Boateng. I due si erano fidanzati nel 2011 e il 15 aprile del 2014 è nato il loro primo figlio: Maddox Prince Boateng. La coppia ha attraversato momenti ... Leggi su kontrokultura

Anche Melissa Satta ha iniziato le vacanze. Dopo il lockdown iniziato a Istanbul, dove vive e gioca il marito Kevin Prince Boateng, e finito a Milano, l’ex velina ha fatto i bagagli verso il mare. Dir ...

Dalla Costa Smeralda ai trulli pugliesi è un pullulare di bikini sexy e volti noti. Le vip sono in vacanza e sfoggiano curve perfette e corpi tonici in piscina o in mare. Ci sono le ex veline Melissa ...

Anche Melissa Satta ha iniziato le vacanze. Dopo il lockdown iniziato a Istanbul, dove vive e gioca il marito Kevin Prince Boateng, e finito a Milano, l'ex velina ha fatto i bagagli verso il mare.