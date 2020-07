Melanoma cutaneo: il 90% dei pazienti guarisce (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fondazione AIOM ha presentato il Quaderno su Melanoma cutaneo, che spiega in maniera semplice e completa i fattori di rischio e le cure Abbiamo circa 2 metri quadrati di pelle che è il nostro vestito più importante ma anche quello più delicato e a rischio. Per anni il Melanoma è stato uno dei tumori più… L'articolo Melanoma cutaneo: il 90% dei pazienti guarisce Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Immaginate di essere su una spiaggia tra una decina di anni e, oltre ai soliti bikini e costumi, vedere persone che indossano magliette ad hoc per proteggersi dal sole. Con l’obbligo, per i più giovan ...Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità più del 30% dei casi di tumore si può abbattere con la prevenzione, modificando alcuni stili di vita. In questa percentuale rientrano anche i casi di mel ...