Melania Trump, una nuova biografia travolgerà la Casa Bianca (Di mercoledì 8 luglio 2020) Melania Trump come Meghan Markle. La First Lady d’America, che più volte negli anni è stata oggetto di furiose polemiche e indiscrezioni, è la protagonista di un nuovo, e più feroce attacco. Stephanie Winston Wolkoff, la donna che della Trump è stata consigliera, avrebbe deciso di screditare l’ex amica in un libro dedicato, la cui uscita dovrebbe aversi il primo settembre. Melania and Me: My years as confident, advisor andr friend to the FirstLlady, secondo quando ad oggi è dato sapere, dovrebbe gettare «spazzatura» sulla moglie del Presidente, già oggetto delle rivelazioni di Mary Trump, nipote di Donald Trump. Leggi su vanityfair

