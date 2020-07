Mauro Coruzzi Platinette contro l’utero in affitto: ‘Più violento con le donne degli stupratori’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mauro Coruzzi, in arte Platinette, dopo una intervista apparsa sul quotidiano La verità in cui commentava i dati sulle unioni civili celebrate in Italia, torna sull’argomento con un video in cui chiarisce il suo pensiero, ma soprattutto esprime senza troppi giri di parole cosa ne pensa delle coppie gay che si avvalgono della maternità surrogata. Coruzzi usa parole forti, choc, che non lasciano dubbi su quale sia la sua posizione nei confronti della maternità surrogata (o gestazione per altri). “Per quanto riguarda le unioni civili non voglio simulare un mondo che non mi appartiene qual è quello della cosiddetta normalità, delle coppie, non ce l’ho con le coppie, l’idea coppia non è nei miei obbiettivi di vita. Sono felice ci sia una legge e che coloro che vogliano fare lo facciano ma posso aggiungere che non mi ... Leggi su tvzap.kataweb

gemini9500 : RT @Linus2k: Comunque vi svegliate solo ora che Mauro Coruzzi aka #Platinette è un fascio demmerda? E daje su... - GammaStereoRoma : Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi - Io Sono Una Finestra - Giu_ggiola : RT @Linus2k: Comunque vi svegliate solo ora che Mauro Coruzzi aka #Platinette è un fascio demmerda? E daje su... - Cumberfool : RT @Linus2k: Comunque vi svegliate solo ora che Mauro Coruzzi aka #Platinette è un fascio demmerda? E daje su... - Miradouro_it : RT @LorStecchetti: Vi rendete conto che è Platinette a dire quel che dovrebbero dire i vescovi? -