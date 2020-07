Matteo Gentili dimentica Alessia Prete tra le braccia di una nota influencer? La foto del bacio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Matteo Gentili, ex concorrente del Gf 15, dopo due travagliate storie d’amore, avrebbe deciso di svoltare pagina dal punto di vista amoroso. Matteo, infatti, aveva avuto in precedenza storie d’amore con due importanti figure. La prima era quella con Paola Di Benedetto, vincitrice del Gf Vip 4, che lo aveva lasciato per Francesco Monte. La seconda invece, era quella con Alessia Prete, ex concorrente del Gf 15, che ora sarebbe innamorata dell’imprenditore Davide Campanella. Ebbene, il segnale di svolta arriva dal settimanale Novella 2000 che ritrae Matteo nell’atto di dare un bacio all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Alice Fabbrica. Il giornale conferma infatti che tra i due ci sia del tenero, anche se ipotizza che la storia ... Leggi su isaechia

innovationpost_ : Il nuovo Presidente di @UCIMAorg è Matteo Gentili, 58 anni, Presidente di TMC. Lo ha stabilito l'Assemblea annuale… - lucainge_tweet : UCIMA: Matteo Gentili è il nuovo Presidente - Novella_2000 : Matteo Gentili dimentica Alessia Prete con un’ex Isola dei Famosi - Notiziedi_it : Matteo Gentili dimentica Alessia Prete con un’ex Isola dei Famosi - StampaAsti : “Lupi viaggiatori”: Matteo e Mira, camminatori gentili -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Gentili Matteo Gentili dimentica Alessia Prete con Alice Fabbrica Novella 2000 Che tempo che fa al Parlamento Europeo: David Sassoli chiama Fabio Fazio e Roberto Saviano

Ha perso pertanto il suo famigerato aplomb allorché - in questi mesi di emergenza Covid - ha tirato una sventagliata di parole gentili contro Matteo Salvini, del quale aveva contato col pallottoliere ...

Rotary Tolentino,

Alla serata del passaggio del martelletto erano presenti anche l’assistente al governatore Alfredo Sorichetti, Andrea Cirilli past president Rotary Macerata “Matteo Ricci”, Andrea ... past president, ...

Ha perso pertanto il suo famigerato aplomb allorché - in questi mesi di emergenza Covid - ha tirato una sventagliata di parole gentili contro Matteo Salvini, del quale aveva contato col pallottoliere ...Alla serata del passaggio del martelletto erano presenti anche l’assistente al governatore Alfredo Sorichetti, Andrea Cirilli past president Rotary Macerata “Matteo Ricci”, Andrea ... past president, ...