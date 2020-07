Massimo Boldi lascia la giovane fidanzata, un atto d’amore (Foto) (Di mercoledì 8 luglio 2020) E’ finita tra Massimo Boldi e la sua fidanzata, l’attore ha lasciato Irene Fornaciari e alla rivista Oggi confida che è stato un atto d’amore (Foto). Avrebbe voluto sposarla ma prima di organizzare tutto le ha detto addio. Non poteva portarla all’altare, sapeva che non avrebbe potuto darle tutto. La relazione è arrivata al capolinea, Massimo Boldi è di nuovo single ma sereno. Ha raccontato il perché della sua decisione, lui 74 anni, lei solo 40, basterebbe già questa differenza d’età ma lui ha voluto aggiungere altro. Sono stati fidanzati per un anno e adesso tra le pagine di Oggi Boldi annuncia la separazione da Irene. Il loro legame era diventato ... Leggi su ultimenotizieflash

Rada00563645 : RT @SkyTG24: Massimo Boldi lascia la giovane fidanzata Irene Fornaciari - zazoomblog : Massimo Boldi torna single: addio a Irene Fornaciari – VIDEO - #Massimo #Boldi #torna #single: #addio - DelzettiLuciano : @SkyTG24 ##Boldi ci ha fatto divertire negli anni 80/90, però in questa buca ci cadono un po' tutti, io direi a Bol… - GMontalesi : RT @SkyTG24: Massimo Boldi lascia la giovane fidanzata Irene Fornaciari - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Massimo Boldi lascia la giovane fidanzata Irene Fornaciari -