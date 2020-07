Mary Trump, rivelazione-bomba: “Zio Donald fu abusato dal padre” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La nipote di Donald Trump rivela in un libro che il carattere e il modo di fare del presidente statunitense sono una diretta conseguenza degli abusi subìti da piccolo. “Too Much and Never Enough”, troppo e mai abbastanza: così si intitola un libro scritto dalla nipote del presidente americano Donald Trump che uscirà il 14 … L'articolo Mary Trump, rivelazione-bomba: “Zio Donald fu abusato dal padre” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

