Maria De Filippi, l’addio che fa male: “Dopo 7 anni di matrimonio…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si conclude dopo 7 anni anni, il sodalizio tra Mediaset e Real Time: la striscia pomeridiana di Amici infatti, emigra da Discovery Italia. Si conclude un rapporto di collaborazione Per sette lunghi anni, Real Time ha intrattenuto il pubblico di Amici nella fascia pomeridiana. Mentre su Canale 5 mamme, zie e nonne seguivano le vicende … L'articolo Maria De Filippi, l’addio che fa male: “Dopo 7 anni di matrimonio…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Novella_2000 : Conduttori tv: ecco chi sono i 15 più presenti, da Barbara d’Urso a Maria De Filippi - TV_Italiana : #Amici20... e Real Time scompare. ?? Dopo 7 anni di messa in onda, il daytime del talent di Maria De Filippi è stato… - blogtivvu : Temptation Island, Maria De Filippi “bacchettata” da un noto critico TV ????? ?????? Il duro affondo ti aspetta nelle… - infoitcultura : Palinsesti Discovery, finito il matrimonio con Amici di Maria De Filippi e stop a Take Me Out - Biagina94278470 : Ricordo ancora quelle parole di Maria De Filippi, voi la vedete in turco la soap siete proprio matte adesso mi piac… -