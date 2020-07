Marco Vannini, parla Federico Ciontoli: “Papà disse che era stato uno scherzo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La famiglia Vannini è di nuovo in aula. Oggi, infatti, è iniziato il nuovo processo d’appello per l’omicidio di Marco Vannini. Il precedente processo d’appello era stato preso in esame dalla Corte di Cassazione, che aveva deciso di annullarlo, così come la sentenza che ne era scaturita nei confronti della famiglia Ciontoli e che aveva indignato sia la fuamigliadella vittima che l’opinione pubblica. Oggi a parlare in aula è stato Federico Ciontoli, figlio di Antonio Ciontoli, che ha fornito di nuovo la sua versione dei fatti riguardante le ore successive allo sparo che colpì Marco Vannini. Un colpo che non sarebbe ... Leggi su thesocialpost

