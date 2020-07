Marco Vannini, la famiglia tenta ancora: Ciontoli non si presenta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Oggi, mercoledì 8 luglio è iniziato il nuovo processo di appello dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato l’ultima sentenza: ecco cosa è successo. L’inizio del processo alla famiglia Ciontoli: un grande assente Sono le 9:30 e nella capitale si respira un’aria strana, di attesa, quasi rarefatta: fa caldo, le camice si attaccano alla … L'articolo Marco Vannini, la famiglia tenta ancora: Ciontoli non si presenta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : Domani, mercoledì 8 luglio, partirà il nuovo processo d’Appello per l’uccisione di Marco Vannini nei confronti di t… - GianluigiNuzzi : Chissà quante balle sentiremo ancora oggi al nuovo processo per l’omicidio di Marco Vannini - Corriere : Marco Vannini, da oggi il nuovo processo in Corte d’appello d’assise - Stelvio30722279 : RT @GiorgiaMeloni: Domani inizierà il processo d'Appello per la morte di Marco Vannini: un atroce omicidio che ha scosso l'Italia intera. P… - katya77474537 : RT @ilmessaggeroit: Omicidio Vannini, la madre: «Giustizia e verità per Marco» -