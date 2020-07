Mandorle: ecco i benefici che questi semi hanno sul nostro corpo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mandorle: semi originari dell’Asia, hanno trovato ben presto diffusione in America e sono giunte fino in Italia, dove vengono consumate in svariatissimi modi. La loro consumazione consente di ottenere benefici in termini di salute, ma molto spesso vengono impiegate come importanti strumenti per rituali di bellezza. Mandorle: fanno bene al cuore ed alla mente Le Mandorle proteggono il cuore in quanto sono ricche di omega-3 e, se consumate quotidianamente, consentono anche di ridurre il colesterolo. Ricche di fibre e proteine, sono però anche un potente strumento anti-depressivo per gli importanti amminoacidi che esse contengono. Sono poi utili per contrastare l’invecchiamento della pelle, svolgendo un importante funzione anti-age. Sprigionano tutto il loro potere se consumate con la buccia che ne costituisce l’involucro, ma anche sgusciate hanno ... Leggi su notizieora

