Mamma e figlio di 5 anni trovati morti nella stanza di un ostello: lo avrebbe ucciso lei (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le avevano tolto la custodia del figlio e per questo lo avrebbe ucciso per poi togliersi la vita impiccandosi. È l’ipotesi degli investigatori dopo la scoperta dei due cadaveri La scoperta è di quelle che fanno più male: una madre è stata trovata morta nella camera di un ostello insieme al figlio di soli 5 … L'articolo Mamma e figlio di 5 anni trovati morti nella stanza di un ostello: lo avrebbe ucciso lei NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Tg3web : Migliaia di migranti in Grecia restano mesi se non anni bloccati nel campo sull'isola di Lesbo, ma qualcuno ce la f… - fferrant : Da leggere tutto di un fiato per poi capire quanto siamo arrivati in basso. Solidarietà alla giornalista ed alla ma… - GfPer : @gioanina @Lorenzo42059670 @stanzaselvaggia Il figlio della Succhiarelli..... si.... si aspettava la mancetta da Sa… - duvall87ma : RT @Rosy72mex: Che bella la reazione della mamma alla vista del figlio è della ragazza che crede la sua fidanzata ?? venerdì è ancora troppo… - sarahross71 : RT @ninopiovesan: @SkyTG24 Seeeeee...per molto meno portano via i figli ai genitori Che mamma è una che lascia il figlio di 5/6 anni da sol… -