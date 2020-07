Maltempo: dalla Regione Emilia-Romagna 600mila euro dopo la tromba aria di Comacchio (Di mercoledì 8 luglio 2020) dopo la tromba d’aria che la scorsa settimana si è abbattuta su diversi comuni della bassa pianura ferrarese, si è reso ancora più urgente intervenire sulla viabilità del Mezzano. Per questo sono stati sbloccati dalla Regione Emilia-Romagna 600mila euro al Comune di Comacchio destinati proprio alla sistemazione di quelle strade, il reticolato viario gestito, fino alla sua chiusura, dall’ex Ersa (l’ente regionale per lo sviluppo agricolo). “In un momento economico-finanziario non facile per i bilanci pubblici – afferma l’assessore regionale al Bilancio e al patrimonio, Paolo Calvano – abbiamo voluto dare risposte concrete alle problematiche del ... Leggi su meteoweb.eu

OUTERSPACEVOL6 : e adesso pure il giorno sembra freddo, non credo che ci sia un ombrello adatto per coprirmi dal maltempo che c'è de… - primocanale : Danni maltempo, dalla Regione 13 milioni per i comuni liguri colpiti - LuceverdeMilano : ????? #Maltempo Avviso #ProtezioneCivile ?? #Lombardia ?? martedì #7luglio ?? Allerta GIALLA per rischio temporali i… - StampToscana : Maltempo, codice giallo per vento dalla mezzanotte - StampToscana : Maltempo, codice giallo per vento dalla mezzanotte - StampToscana -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo dalla Danni da maltempo, lavori urgenti sulla Strada Mandrioli e a San Piero: gli interventi nei comuni CesenaToday In Giappone distruzione causata dal maltempo

Le inondazioni e le forti piogge che si sono abbattute sul Giappone hanno seminato distruzione, rasando al suolo case e paesi interi e lasciando dietro di se' numerose vittime e milioni di sfollati. L ...

Bari - CLIMA: COLDIRETTI PUGLIA, ANNO NERO API PER TROPICALIZZAZIONE; CROLLA PRODUZIONE - 80%

Anno nero per le api e per la produzione di miele in Puglia, con il crollo fino all’80% della produzione a causa della tropicalizzazione e di un clima pazzo che non dà tregua. A denunciarlo è Coldiret ...

Le inondazioni e le forti piogge che si sono abbattute sul Giappone hanno seminato distruzione, rasando al suolo case e paesi interi e lasciando dietro di se' numerose vittime e milioni di sfollati. L ...Anno nero per le api e per la produzione di miele in Puglia, con il crollo fino all’80% della produzione a causa della tropicalizzazione e di un clima pazzo che non dà tregua. A denunciarlo è Coldiret ...