Magalli, nuova freccia avvelenata: se Adriana Volpe è così brava perché... Volano stracci (Di mercoledì 8 luglio 2020) Botta e risposta tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Il conduttore Rai di nuovo al veleno contro l'ex collega: "Se è così brava perché è finita a Tv8, una rete minore?!". L'ascia di guerra è stata dissotterrata. Martedì 7 luglio, Magalli ha pubblicato un post (poi cancellato) per prendere in giro Adriana Volpe alle prese con i bassi ascolti del nuovo programma di Tv8, "Ogni Mattina", oggi la presentatrice ha ribattuto in diretta: "Non ti permetto di dirmi di stare zitta. Pensa al crollo de I Fatti Vostri con la tua conduzione in solitaria" e il musicista Cirillo, anche lui ex protagonista del contenitore di RaiDue, si è schierato con l'amica Adriana. Giancarlo Magalli ha ascoltato ed è andato al contrattacco tramite il sito "davidemaggio.it". Il conduttore è stato puntiglioso: "Potrei, se volessi polemizzare, ... Leggi su iltempo

