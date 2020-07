Madonna sui social posta una foto con le stampelle (Di mercoledì 8 luglio 2020) La pop star Madonna è tornata a provocare su “Instagram” con un selfie allo specchio si è mostrata in topl…ss e con una stampella. Un ritorno sui social degno della sua reputazione dato che nelle ultime settimane sul suo profilo aveva preferito pubblicare post a favore del movimento Black Lives Matter. «Ognuno ha la sua stampella», scrive a corredo dello scatto. La necessità di appoggiarsi a questo oggetto potrebbe essere dovuta al problema alle ginocchia che accusa da un po’ di tempo infatti, è caduta diverse volte sul palco del “Madame X Tour” e potrebbe avere ancora dei dolori e difficoltà a muoversi. Le sue esigenze, tuttavia, si sposano con la sua volontà di provocare. Nella foto scattata nella casa portoghese dove ha trascorso la quarantena ... Leggi su people24.myblog

EdoardoGotti : @Madonna Non ho mai capito il motivo per cui si debba commentare ingiustamente qualcuno sui social, se lei si sente… - deixacomigota : Odio i morsi di zanzara ma in particolare quelli sui piedi. Madonna se sono fastidiosi - indiavolati : @mirabeack Madonna quanto mi stanno sul cazzo le persone che si fissano sui giocatori e guardano le partite con le… - maticalmi : MADONNA RAGA SE FOSSI USCITA CON CRUSH SAREI STATA SOLO CON LUI E ALTRI DUE SUI AMICI, IO UNICA RAGAZZA CE NE RENDI… - luvmym0chi : madonna che urto mia madre che è convinta di sapere meglio di me le cose sui bangtan -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna sui Civitavecchia, le inchieste sulle Rsa focolaio entrano nel vivo Il Messaggero MADONNA, TOPLESS DAVANTI ALLO SPECCHIO: VIA IL REGGISENO.. FOTO

Francesca Cipriani summer 2020! "Che l'estate abbia inizio", scrive la Pupa più amata d'Italia pubblicando un selfie allo specchio con occhiali da sole e costumino che conquista Instagram (dove ha un ...

In topless e stampella, l’ultima provocazione di Madonna

Con uno scatto senza veli, ma con un significato che va oltre l’apparenza, la regina del pop conquista il Web Genova - Ribelle e provocatrice: Madonna non si smentisce mai. E anche lontana dal palco, ...

Francesca Cipriani summer 2020! "Che l'estate abbia inizio", scrive la Pupa più amata d'Italia pubblicando un selfie allo specchio con occhiali da sole e costumino che conquista Instagram (dove ha un ...Con uno scatto senza veli, ma con un significato che va oltre l’apparenza, la regina del pop conquista il Web Genova - Ribelle e provocatrice: Madonna non si smentisce mai. E anche lontana dal palco, ...