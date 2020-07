Maddalena Corvaglia, il vedo non vedo fa impazzire i fan: “Illegale” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Maddalena Corvaglia, seducente come non mai nella penombra. Lo scatto al mare fa impazzire i fan: ha superato la prova costume? Fonte foto @Maddalena CorvagliaMaddalena Corvaglia non è nuova a foto da capogiro, solo qualche mese fa si era resa protagonista della moda sexy del Pattipole. Vulcanica, simpatica e decisamente bellissima, Maddalena si gode il mare del Salento e ne approfitta per stuzzicare i fan con il suo scatto nella penombra. Nei commenti si scatenano i follower che non possono fare a meno di complimentarsi davanti a tanta bellezza. Maddalena Corvaglia al mare Fonte foto @Maddalena CorvagliaMaddalena Corvaglia ... Leggi su chenews

Maddalena Corvaglia è stata per tanto tempo fidanzata con Enzo Iacchetti. Ma qual è stato il motivo della rottura tra i due? La love story tra Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia ha riempito per molt ...

Grande Fratello Vip, amatissimo influencer nel cast: rampollo con la passione per il gossip, ecco chi è

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5. La notizia bomba arriva dal buon Davide Maggio. L’influencer freschissimo di pubblicazione del suo nuovo libro di successo, potrebbe entrare nella Casa più spia ...

